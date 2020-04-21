纳达尔IG直播 费德瑞谈膝部手术后复原进展

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（法新社马德里20日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧全球迫使网球赛季喊卡，西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）今天上Instagram（IG）直播，与费德瑞（Roger Federer）分享「宅」在家的心得。

纳达尔与费德瑞连线对话，互相寒暄、分享近况。纳达尔对网球选手因疫情无法练球表示泄气，而费德瑞提到他2月膝部手术复原状况，并说他满意目前进展。

西班牙全国封锁令延长到5月9日，全民继续禁足在家，但特定行业少数人员可以复工，这让纳达尔难以理解为何网球选手无法练球，尤其球员都在球场两侧保持很大安全距离，照理说应可放宽管制。

纳达尔表示：「但我理解我们现在情势非常严峻，政府正在因应前所未见的情况，我也理解他们顾不及谁能练球谁不能练。我理解情况，现在显然很多事没有逻辑可言，但大家必须遵守规定。」

纳达尔说：「我现在没打球，我家没球场，有点想念球场。」不过他一直都有在做例行体能训练。他说：「网球学校体育馆的人在封城开始时给我带来一些器材，我试着在上午和下午都练一下。保持头脑和身体专注很重要，这是我一直在努力的地方。」

费德瑞也分享近来动刀后的状况，还说没陪4个小孩玩时会对墙练球。纳达尔说他没办法打球时，费德瑞开玩笑说「太好了，你之后回来就不知道怎么打网球了」。

费德瑞说：「我头6周状况很不错，之后恢复有点慢，但现在又回到不错的状态。我现在显然有很多时间，所以不急。」他还说：「我都对墙打一下球，并且做复健。」

© 2020 AFP