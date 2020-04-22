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（法新社香港22日电） 油价继续暴跌，持续的颓势重创能源市场，北海布伦特原油期货价格今天创1999年来最低价，但连两天走弱的亚洲股市今天涨多跌少。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）持续延烧，各国陆续实施封锁政策，原油需求几乎不存在，但在存量逼近临界点之际，产油量仍居高不下，油价如自由落体般跌落，5月交割的西德州中级原油（WTI）期货价格20日曾崩跌至每桶负40美元。

传闻前几大产油国已举行会议后，交投最热络的6月交割WTI期油今天在亚洲市场交易时段反弹飙涨，但午盘由红翻黑。这项商品的价格昨天跌掉几乎一半，布伦特期油也跌掉1/5。

WTI期油一度飙涨20%，但后来下挫逾4%；布伦特期油稍早重挫18%，报15.98美元，写下1999年以来最低价，稍后跌幅收敛到逾11%。

亚股本周走势疲弱，不过今天部分股市反弹。

香港股市小涨0.42%，上海股市上涨0.60%，台北股市上扬0.19%，首尔股市扬升0.89%，新加坡股市微涨0.08%，曼谷股市上涨0.71%，雅加达股市上扬1.46%。

然而东京股市下跌0.74%，威灵顿股市下挫1.12%，马尼拉股市挫跌0.33%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP