全球疫情最严重 美国各州开始用传统方式做疫调

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（法新社华盛顿22日电） 美国新冠肺炎确诊高居全球之冠。台湾及韩国透过数位科技来追踪接触者，但强调个人隐私及地方分权制度的美国恐难以采用相同作法，而是开始用传统人工方式来做疫调；专家对此表示，「晚了」。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新统计数据，全球累计确诊人数飙破250万人，美国累计82万5306人确诊，居全球之冠。

美国各州及地方城市选择雇用数千名公卫工作人员，与每位确诊者通话，藉以了解曾与患者密切接触的名单；所谓密切接触的定义为，曾与患者在2公尺距离内，相处15分钟以上时间。所有曾与患者密切接触的人士都会接到电话通知，被要求自主隔离。

这项耗时费力的作法可与苹果公司（Apple）与Google近期宣布、可自主选择加入的手机接触者追踪技术互补。这些疫调人员不须经过医疗训练，他们在家利用电脑软体来工作，每次通话需要至少半小时时间。

全美各州中，麻萨诸塞州4月初率先启动这类疫调计画，将招募1000位工作人员。加州旧金山也已宣布类似计画，其他各州与地区也正着手规划。

负责执行麻萨诸塞州疫调计画的非营利组织「健康伙伴」（Partners in Health）医学长穆克吉（Joia Mukherjee）表示，「晚了」，倘若在首个病例出现后就开始做，会比较好。

但她也说，现在开始还是有可能赶上进度，「所有传染病都是高度局限在特定范围内」。如果在像赖比瑞亚这样的地方可以办到，「那我们在麻萨诸塞州怎么会做不到呢?」

在非洲及全球其他地方，这类传统疫调工作被视为公卫的基本原则。

然而，穆克吉指出：「40年来，美国撤掉对公共卫生、社区卫生的投资，而偏好医院以及其他能带来收益的投资。」

© 2020 AFP