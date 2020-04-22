国际劳工组织：疫情重创就业市场与经济产出

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（法新社日内瓦21日电） 国际劳工组织（ILO）今天表示，冠状病毒全球大流行重创全球各地的就业与经济产出，其中以旅游业与汽车制造业所受冲击最大。

国际劳工组织表示：「2019冠状病毒疾病（COVID-19）危机对劳工与雇主造成严重冲击，对各行业都造成庞大的就业和经济损失。」

不过，这个总部设于日内瓦的联合国组织说，任何解除封锁措施，员工都必须在有适当的保护下，才能返回工作岗位，以防疫情死灰复燃。

国际劳工组织行业政策司司长范里尔（Alette van Leur）在线上记者会上告诉记者：「就业市场面临二次世界大战以来最严重的全球危机。疫情造成的经济冲击可能将很严重，且持续一段时间。」

她说，劳动市场的供应与需求面都陷入「重大」危机。

国际劳工组织说，受创最严重的是旅游观光业。2018年全球观光业规模占全世界经济产出的3.2%，相关二级产业占全球经济产出的10.4%。

国际劳工组织援引数据指出，旅游观光业2018年在全球提供3亿1900万个工作机会，或全球总就业人口的10%，之后恐萎缩45到70%之间。

至于汽车业，国际劳工组织的提炼、能源与制造业部门负责人艾德蒙兹（Casper Edmonds）说，则将遭遇「三重打击」。

他说：「第一，工厂关闭；第二，供应链中断；第三，需求全面瓦解。」

艾德蒙兹表示，欧洲联盟汽车业受到的冲击十分严峻，产业内260万名直属劳工有110万人不确定能否回到工作岗位。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP