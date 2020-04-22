太慢提出反对 美未成功挡下联合国疫苗决议案

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（法新社纽约联合国总部21日电） 联合国大会通过决议，要求让各国公平取得未来2019冠状病毒疾病的疫苗，但外交官透露，决议案看似一致通过其实纯属侥幸，因美国其实反对提案，只是太晚出手罢了。

联合国大会昨天一致通过墨西哥发起的决议案，要求未来任何对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的疫苗，取得管道都应「平等、有效且即时」。

但这项不具约束力的决议案，却因另一个原因惹恼美国：文中强调世界卫生组织（WHO）「至关重要的领导角色」。

冠状病毒在美国所造成的确诊、死亡病例高居全球第一。美国总统川普先前痛批世卫，说病毒在中国发迹之后，世卫未采取更多行动遏止疫情。

决议案文本是在大会通过之后3小时才公开，拖了这么久很不寻常。外交官告诉法新社，这是因为美国事后才试图出手拦阻，当然没有成功。

联合国大会涵盖所有会员国，且没有否决权，不同于安全理事会的英国、中国、法国、俄罗斯与美国5强可出手阻拦。

联合国大会一般透过共识或多数表决通过决议案，投票时会公开显示在电子板或秘密举行。

但冠状病毒疫情期间，联合国大会改变做法，5月底前都避免在纽约联合国总部召开需要亲自出席的议会。

根据临时措施，一国提出决议案文本后，数天内任何成员国都可以提出反对，相当于否决权，但假如这段期间大家均保持沉默，决议案就算通过。

不过，外交官透露，美国没有在昨天的最后期限前打破沉默，而是事后才试图提出反对。

一名外交官告诉法新社：「有一个代表团想在沉默期后打破沉默」；另一位外交官证实这个国家是美国。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP