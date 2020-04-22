强生病后暂返工作岗位 与川普通话谈疫情

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（法新社伦敦21日电） 逐渐走出感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的阴霾，英国首相强生（Boris Johnson）今天暂返工作岗位。

强生与美国总统川普通电话，讨论国际社会的疫情因应措施。官员表示，强生将于接下来几天与女王伊丽莎白二世对话，将是3周来首度与女王交谈。

55岁的强生病情最重时，曾在加护病房观察数日。他的发言人表示，强生尚未「正式处理公务」，仍在伦敦近郊的乡间官邸契克斯（Chequers）休养。

外相拉布（Dominic Raab）持续代理首相职务，明天将在下议院的半虚拟院会上代首相回答问题。

英国国会下议院议员今天结束复活节假期后，立即通过新措施，允许650名议员绝大多数不必踏进国会。

根据疫情所实施的社交距离规范，意味仅50名议员能安全现身国会。议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）则是请议员们改用视讯会议平台Zoom开会。

霍伊尔表示这是国会700年来「历史性一刻」，还说：「在危机时刻，我们必须找出新的开会方式。」

英国是全球疫情重灾区之一，今天最新数据显示当地累计有1万7337人病故，较前一天增加828人。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP