德甲可望5月初复赛 欧洲顶级联赛首例

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（法新社柏林22日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延之时，可能的复赛面临一些反对的声音，但德国足球当局准备在4月23日宣布德甲在5月9日开始闭门踢的复赛计画。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的政府正逐步松绑全国性限制，并恢复德国足球甲级联赛（Bundesliga）的赛事。德甲的比赛因为疫情关系，在3月13日暂停，复赛将可为狂热于足球的德国提振士气。

这将让德甲成为第一个复赛的欧洲顶级联赛。

德国禁止举办大型活动直到8月31日，但足球赛能在没有观众，也就是在德国被称为「幽灵之战」的情况下恢复进行。德国有比其他欧洲国家更好的筛检能力，球员可以常态性的接受检验。

18支球队已经恢复训练3周时间，尽管是在小团体中、即便是在球场上，仍须保持社交距离。

德甲已从政界人士获得正面回应，接下来将在23日的球队视讯会议中，将准备解决一些细节上的问题。

梅克尔和地方上的各邦代表，可能会在4月30日的会议上做出最后的批准。

德甲殷切期盼赛季能在6月30日前踢完，以确保下一笔价值约3.26亿美元的电视转播权利金能进帐。

这笔现金能让部分球队生存下来，据报德国最高两级联赛中的36队里，有13队濒临破产边缘。

© 2020 AFP