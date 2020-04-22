疫情席卷全球 G20承诺确保粮食供应充足

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（法新社利雅德21日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，联合国警告全球面临急性饥饿的人口可能增加近一倍，20国集团（G20）农业部长今天承诺将确保全球粮食供应「充足」。

全球前20大经济体的农业部长说：「我们将一起努力，确保所有人，包括最贫穷、最脆弱和流离失所的人，都能继续取得充足、安全、负担得起和营养的食物。」

各国部长于沙乌地阿拉伯主持的视讯会议结束后说：「在当前充满挑战的情况下，我们强调要避免因粮食供应链中断所造成的食物损失和浪费，这点很重要，因为食物的损失和浪费可能加剧粮食不安全、营养风险和经济损失。」

鉴于因应2019冠状病毒疾病而祭出的封锁措施冲击全球经济，G20部长已展开行动，避免国际市场出现「粮食价格过度波动」的情况。

各国部长强调，至关重要的是，防疫相关限制措施不应对贸易和食品供应链引发「不必要的壁垒」。

联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天警告，2019冠状病毒疾病对经济构成冲击，使得面临急性粮食不安全的人口，可能从2019年的1.35亿人增加到2020年的2.65亿人。

与此同时，世界粮食计划署和其合作伙伴的公布的报告说，早在冠状病毒危机爆发之前，粮食不安全的威胁去年便已升高。

研究发现，去年有55国的1.35亿人口生活在急性粮食危机或人道主义紧急情况之中。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP