联合国吁对抗气候变迁 像对抗新冠病毒一样

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（法新社日内瓦22日电） 联合国世界气象组织（WMO）今天敦促各国，拿出对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情时所展现的相同决心，来对抗气候变迁。

WMO表示，现在也该拉平气候变迁曲线了，因为气候变迁对地球造成的冲击在过去5年间「达到最剧烈」。过去5年是有纪录以来最热的几年。

WMO今天说，这个趋势预料会持续下去。今天适逢4 月22日世界地球日，自1970年开始的世界地球日至今已过50周年。

WMO说，某个主要全球观测站记录到的大气中二氧化碳浓度，比1970年高出约26%，且地球均温自1970年以来已上升摄氏0.86度，目前温度较前工业化时代高出摄氏1.1度。

WMO说，疫情正加剧气候变迁对社会经济造成的影响，也将使因应气候和水资源相关风险变得更加困难，而且疫情虽「可能使温室气体排放量暂时下降，但不能替代持续的气候行动」。

WMO秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）表示，极端天气事件发生次数增加，而且不会因为疫情大流行而消失。

塔拉斯说，若未能因应气候变迁，则可能威胁人类福祉、生态系统和经济，时间持续「数百年」。

塔拉斯说：「我们必须拉平疫情和气候变迁曲线。…我们必须展现与对抗2019冠状病毒疾病时所展现的相同决心和团结一致，来对抗气候变迁。」

由于疫情期间工业活动衰退，「全球大气观测网」（Global Atmosphere Watch）记录到的大气中主要污染物浓度下降，空气品质也逐渐改善。

但几个主要观测站记录到的二氧化碳浓度仍处于破纪录高水平。有鉴于此，WMO表示，疫情过后采行的所有复原振兴方案，务必以较环保的方式协助经济恢复。

© 2020 AFP