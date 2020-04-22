西班牙料延长封城 但放宽14岁以下孩童禁足令

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（法新社马德里22日电） 西班牙今天说，过去24小时有435人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），单日不治人数连两天微幅上扬，累计达2万1717人。政府虽料将延长封城令，但放宽对14岁以下孩童限制。

西班牙卫生部说，西班牙是全球死亡人数第3多的国家，仅次于美国和义大利，确诊人数再增加4211例，达到20万8389例。

西班牙20日新增399死，是4周以来新低，但21日新增死亡人数又增至430起。官员解释，由于延迟收到周末死亡人数的地区数据，周二死亡人数常小幅上升。

西班牙3月14日开始的封城令已经两度延长，国会预计在今天再延长至5月9日。

但从26日开始，将放宽对年轻人的限制。在世界最严格的封城禁令下，他们已经有近6周无法出门。

从26日开始，14岁以下的孩子可以和父母一起散步，或陪父母外出购买食物、药品或去银行。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天在国会发表演说时表示，可能5月下半月开始放松封城令。但他警告，将会「缓慢而渐进」，极其小心地放宽禁令。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP