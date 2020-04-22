角色互换 埃及向美国伸援手送医疗物资

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（法新社华盛顿21日综合外电报导）埃及派出的医疗物资专机今天飞抵美国，以协助对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情；埃及往以往是美国对外提供最多援助的国家，如今角色互换。

法新社报导，埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）亟欲巩固与美国总统川普间的关系，先前也曾将医疗物资高调运往中国和义大利。

塞西办公室发出的影片声明可见一箱箱已包装好、上头用英文和阿拉伯文写着「埃及人民致美国国民」的物资被装进一架军用货机。

致力推动美埃关系的美国联邦众议员鲁珀斯伯格（Dutch Ruppersberger）表示，这架飞机已经飞抵华府近郊的安德鲁空军基地（Andrews Air Force Base）。

民主党籍的鲁珀斯伯格表示，这架飞机送来20万枚口罩、4万8000个鞋套和2万顶手术帽以及其他物资。

不过部分人士质疑，全国1/3人口每日平均生活费仅1.5美元左右（约新台币46元）的埃及，是否有能力对外提供救助。

埃及知名部落客大法老（The Big Pharaoh）推文写道：「对于埃及送出医疗物资到义大利、英国和美国感到喜孜孜和骄傲的埃及人，大概都是负担得起一片10埃及镑（约新台币20元）口罩的人。」

根据世界卫生组织，埃及迄今通报约3300起2019冠状病毒疾病确诊和250起死亡病例。（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2020 AFP