乔治亚州拟让部分店家恢复营业 川普称太快了

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天罕见批评共和党籍的州长，表示他强烈反对乔治亚州让刺青店与美甲沙龙店等小型店家恢复营运的决定。

川普政府上周公布在尽可能遵守防疫指引下，让美国逐步复工的计画，以遏止冠状病毒扩散。

但与川普同样都是共和党籍的乔治亚州州长坎普（Brian Kemp）与佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）宣布，他们将更进一步放宽防疫措施。

坎普说，从24日起，他将让健身房、保龄球馆、刺青店、理发店与美甲美容院等小型店家恢复营业。

川普在每日记者会上告诉记者，现在让那些店家恢复营运，步调太快了。

川普说：「我跟乔治亚州州长坎普说，我强烈反对他开放部分设施的决定，这违反（上周发布的）第一阶段复工准则。」美国政府表示，感染病例必须下滑14天后，才能允许复工。

川普说：「我尊重他，我会让他做决定。我会这么做吗？不，我会让那些店家关闭更长一段时间。我想保护大家的性命。」

美国权威传染病专家佛奇（Anthony Fauci）在同场记者会上说，如果他要对坎普提出建议，「我会跟他说应该谨慎一点。我会建议他不要打开开关」。

© 2020 AFP