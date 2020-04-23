二战老兵染疫不治 孪生兄弟百年前死于西班牙流感

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（法新社纽约23日电） 美国媒体报导，一名100岁二次世界大战老兵卡恩感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，100年前他的双胞胎兄弟死于1918到1919年的西班牙流感疫情。

纽约长岛「新闻日报」（Newsday）网路版报导，老兵卡恩（Philip Kahn）曾参加硫磺岛（Iwo Jima）战役，并在广岛（Hiroshima）和长崎（Nagasaki）遭原子弹轰炸后协助航空测量。

新闻日报引述卡恩家人说法表示，卡恩和他的双胞胎兄弟塞缪尔（Samuel Kahn）生于1919年12月，不久后，塞缪尔死于西班牙流感。

卡恩的孙子齐斯曼（Warren Zysman）说，在卡恩的一生中一直害怕另一场疫情大流行。

齐斯曼告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「这是他经常提起的事。」

齐斯曼说：「我和他（卡恩）交谈，他向我说『我告诉你历史会重演，100年不是那么长的一段时间。』」

他告诉CNN，卡恩在17日去世前，曾出现咳嗽等冠状病毒症状，卡恩也知道自己可能已染上冠状病毒。

齐斯曼说：「卡恩在生命最后几天常谈到他的兄弟塞缪尔」。

卡恩并不是唯一在1918到1919年西班牙流感中失去兄弟姐妹后，又死于冠状病毒的人。

根据News4SA报导，德州圣安东尼奥市（San Antonio）一名96岁妇女14日染疫不治，她的姐姐死于西班牙流感，但当时她尚未出生。

© 2020 AFP