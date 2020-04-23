反对川普提倡氯奎宁抗疫 美疫苗专家遭解职

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（法新社华盛顿22日电） 美国负责研发对抗冠状病毒疫苗的机构首长卜莱特（Rick Bright）今天指出，他因反对总统川普提倡的氯奎宁疗法而遭解除职务。

卜莱特博士原本是美国专事研发采办疫苗与疗法的官方机构－生物医学高级研究与发展管理局（Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA）负责人，但昨天遭解职，转调国家卫生研究院（National Institutes of Health, NIH）较次级职位。

他对美国媒体发布声明指出：「我相信这次转调是因为我坚决要求政府，将国会分派的数十亿美元2019冠状病毒疾病（COVID-19）因应款项，用于发展出安全、合乎科学审查的解决方案，而非用在缺乏科学价值的药物、疫苗和其他技术上。」

卜莱特说，调职这一步，与他拒绝听从「误判指令」，拒绝支持用抗疟疾药物氯奎宁（chloroquine）和羟氯奎宁（hydroxychloroquine）来对抗冠状病毒有直接关联。

他表示，这两种药被川普「政府推广为万灵丹」，但「显然缺乏科学价值」。

「尽管我准备好考虑所有选项，并『跳脱框架思考』以寻求有效疗法，但我拒绝把未经证实的药物当作随选药提供给美国大众。」

自3月中旬以来，川普就在保守的福斯新闻频道（Fox News channel）支持下，推广用氯奎宁治疗2019冠状病毒疾病，即便当时仅零星证据证实这种药的安全性和效力。

美国政府出资、迄今规模最大的研究昨天则显示，羟氯奎宁在2019冠状病毒疾病的一般治疗上并无效益。

事实上，这份研究显示，使用羟氯奎宁与死亡病例增加有关。

卜莱特说，他将要求美国卫生及公共服务部（Department of Health and Human Services, HHS）督察长展开调查，一探川普政府是否把生物医学高级研究与发展管理局当作政治工具，并施压科学家偏袒有政治关联的企业。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP