欧盟再召开峰会讨论纾困 歧见仍深恐难有结论

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（法新社布鲁塞尔23日综合外电报导）欧洲联盟（EU）成员国领袖今天将召开会议，就协助欧洲经济走出冠状病毒疫情冲击的大规模纾困案进行讨论。由于欧盟国间仍存在严重意见分歧，这场峰会预料不会有太大进展。

法新社报导，欧盟目前面临的情势严峻：感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的不治患者超过11万人，欧元区经济也因各国实施封城措施，预估将萎缩7.1%。

欧盟27个成员国尽管都同意，有必要祭出规模达数千亿欧元的振兴经济方案；但在细节部分各国仍意见分歧，尤其针对纾困资金的来源。

今天的欧盟峰会将透过视讯召开，这也是欧盟各国领袖7周内第4度针对疫情危机开会讨论。一名布鲁塞尔高阶官员说，这显示「当前挑战的严重程度，及我们对于提出共同解决方案的重视」。

然而在这项议题上，欧盟国间共识却难寻。这次疫情令2009年金融危机的伤疤再度揭开，欧洲南北国家又陷入对立。

西班牙和义大利等南欧国家本已负债沉重，这回又深受疫情打击。他们要求富裕的欧洲北部国家展现「团结」，提供财务援助。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）推动发行俗称「冠状病毒债券」（coronabond）的欧盟共同债券。他21日表达强硬立场，对义大利国会表示，他不会接受妥协或签署一份「打折的协议」。

但以德国和荷兰为首的欧洲北部国家，甚至连「冠状病毒债券」的构想都不愿考虑，也不太愿意提供资金给他们眼中挥霍浪费的地中海国家。

一名外交官告诉法新社，今天峰会结束后，欧盟国领袖甚至不会循往例发表联合声明，这说明他们之间的歧见有多深。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP