油价飙涨带动亚股普遍收高 投资人仍担忧经济前景

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（法新社香港23日电） 美国和伊朗之间的紧张关系再度升高，带动国际油价飙涨，激励亚洲股市今天大多收红。不过，尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情出现趋缓迹象，投资人仍持续担忧充满不确定性的经济前景。

美国总统川普稍早前在推特（Twitter）发文称，他已「指示美国海军，击沉并摧毁所有在海上骚扰美国船舰的伊朗炮艇」。消息传来，新加坡辉立期货公司（Phillip Futures）指称「中东风险升温」。

同时，伊朗表示，已成功将首枚军用卫星发射进入轨道。华府指称，德黑兰的太空计画只是飞弹研发计画的幌子。

美国和伊朗紧张情势升温，带动国际油价飙涨。不过，投资人持续担忧全球经济前景，且观察家指出，2019冠状病毒疾病疫情发展前景仍充满不确定性。

全球股市近几周普遍稳健走高，原因是许多国家祭出数兆美元的纾困方案，且疫情出现趋缓迹象，使各国领袖开始考虑松绑封锁措施。不过，出现油价崩跌危机，且市场担忧全球经济复原所需时间，这些都将投资人拉回现实。

亚股今天普遍收高。东京股市日经225指数终场上涨1.52%，收19429.44点。香港恒生指数上扬0.35%，收23977.32点。首尔股市上涨0.98%。台北股市收涨0.57%。曼谷、威灵顿和雅加达股市也全数收红。

但上海综合指数终场小跌0.19%，收2838.50点。雪梨股市小跌0.08%。新加坡股市下跌0.30%。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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