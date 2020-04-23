波音民航部门传将裁员 7000人恐失业

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（法新社纽约22日电） 两名知情人士告诉法新社，波音公司（Boeing）计画裁减10%的民航部门人力，以在2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成航空业危机之际削减成本。

消息人士指称，这次裁员将冲击波音737 MAX、787及777型客机的制造部门。737 MAX客机因为接连发生两起致命空难而陷入困境，迄今已停飞1年多。

波音这次裁员最多可能影响7000名员工。波音在全球雇用逾16万名员工，包括华盛顿州的7万名员工，大多数波音客机是在华盛顿州组装，只有部分787型客机是在南卡罗来纳州生产。

波音一名发言人表示，公司提出「自愿离职」方案，但未证实计画中的裁员规模。波音将与政府针对联邦纾困展开协商。

与此同时，科威特航空租赁公司Alafco今天状告波音，要求退还采购40架737 MAX型客机的预付款3.36亿美元（约新台币101亿元）。

Alafco在提交芝加哥联邦法院的诉状中指控，波音无法如期交付飞机，也未提供修正后的交机时间表，违约扣留预付款。

Alafco指出，在波音无法如期交付9架飞机后，该公司在3月6日取消了订单。

© 2020 AFP