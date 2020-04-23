纳达尔费德瑞都赞成 ATP与WTA合并声起

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（法新社巴黎22日电） 女网传奇金恩夫人今天加入名将费德瑞与纳达尔行列，建议「现在该是」合并男、女网坛两大职业协会ATP与WTA的时候了。

拥有20座大满贯赛男单冠军的「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）率先发难，在推特提出世界女子职业网球协会（WTA）与世界职业网球协会（ATP）合并想法，随即获得金恩夫人（Billie Jean King）与西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）热烈回响。

费德瑞说：「我只是在想…现在该是时候让男女网球合而为一了，我是唯一这样想的人吗？」

「我不是在说合并场上赛事，而是在说负责男女职业巡回赛的两个主办单位（ATP与WTA）整并。」

1973年参与创办WTA的金恩夫人赞成地说：「我同意，我1970年代初期就这样讲过。同声共气，女子和男子一起，向来就是我对网坛的理念。」

拿了19座大满贯赛男单冠军的纳达尔也表态支持。

「嘿，费德瑞，如你从我们讨论里得知的，我完全同意，要摆脱这场世界危机，把男女网球整合为单一组织是超棒的想法。」

纳达尔和费德瑞都认为两组织合并会让网球更强大，熬过因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成的停摆阴霾。今年的温布顿锦标赛已宣布取消，是第二次世界大战后首次，法国公开赛则暂时延期到9月底。

费德瑞推文写道：「也许很久以前就该这么做，但现在大概真是时候了。现在每种运动都陷入艰难时刻，我们可以倚靠两个弱化的组织来熬过难关，也可以仰赖一个更强大的组织。」

他说，目前的系统「有不同的排名系统、不同的标志、不同的网站、不同的赛事类别，对球迷而言真的太费解了」。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP