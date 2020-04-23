COVID-19酿逾18万死 世卫示警病毒短期不会消失

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（法新社巴黎22日电） 世界卫生组织今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）将伴随世人很长一段时间，多数国家目前仍在抗疫初期阶段。与此同时，法新社统计的全球病殁人数已破18万人。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有些国家认为他们已控制住病毒，确诊数却又反弹增加；非洲与美洲案例增加趋势也令人忧心。

根据法新社汇整官方数据显示，截至台北时间今天凌晨3时，全球COVID-19死亡病例已增至18万1234例，确诊逾260万2670例。

疫情已扩散至193个国家及地区，但至少59万3800人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

美国境内累计有4万5950人病故，确诊达83万5316例，至少7万6070名病患已康复。

义大利是全球疫情次于美国第2严重的国家，境内累计2万5085人病故，确诊达18万7327例。

疫情重灾国还包含西班牙（2万1717死、20万8389例确诊）、法国（2万1340死，15万5860例确诊）和英国（1万8100死，13万3495例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4632死和8万2788例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊126万1757例，11万2855死；美国和加拿大累计确诊87万5112例，4万7973死；亚洲累计确诊17万8630例，7389死；中东累计确诊13万7642例，5902死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊11万6131例，5797死；非洲累计确诊2万5461例，1223死；大洋洲累计确诊7942例，95死。

© 2020 AFP