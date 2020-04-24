冠状病毒疫情期间 非洲疟疾死亡病例料将倍增

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（法新社日内瓦23日电） 世界卫生组织今天表示，撒哈拉以南非洲取得抗疟疾驱虫蚊帐与药物的管道，可能会因为新型冠状病毒疫情严重中断，警告如果没有赶紧加强因应，疟疾死亡病例可能倍增。

全球近95%的疟疾感染与死亡病例出现在撒哈拉以南非洲，世界卫生组织（WHO）呼吁现在开始分配疟疾防治工具，在新型冠状病毒病例增加前超前部署。

世卫引用新的模型分析警告：「使用驱虫蚊帐运动与抗疟疾药物取得管道如果严重中断，撒哈拉以南非洲今年的疟疾死亡病例将比2018年多出一倍。」

世卫强调，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在全球造成超过18万人死亡与超过260万人感染，撒哈拉以南非洲目前通报的病例相对较少。

但世卫说，病毒正快速扩散，且他们早已警告，此区的卫生体系脆弱，病例增加可能导致医院不堪负荷。

世卫表示：「这代表撒哈拉以南非洲国家现在还有关键的机会，可将疟疾防治工作受到干扰的可能性降到最低，在这个COVID-19疫情阶段拯救人命。」

世卫非洲地区主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）说，现在不行动将面临严重后果。

© 2020 AFP