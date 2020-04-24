大公司抢小企业纾困贷款挨轰 美下令2周内归还

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（法新社纽约23日电） 美国政府针对小型企业推出抗疫纾困贷款计画，却有不少大型业者申请获准，引发社会哗然。当局今天紧缩这项紧急纾困计画的规定，并给大型连锁业者两周时间归还到手的贷款。

美国财政部公布这项紧急纾困贷款计画的最新指导方针，当中表示，依据「薪资保护贷款计画」（Paycheck Protection Program, PPP）不当取得贷款的企业，必须在5月7日以前返还给美国小型企业署（Small Business Administration）。

这项纾困计画原本目的在提供救命金给小型家族自营企业及员工，却遭大型连锁业者利用，取得数以百万美元计的贷款，其中不乏股票上市公司，计画金额短短两周就被申请一空。

财政部在更新版指导方针中表示，纾困贷款计画的申请者「必须以诚信证明它的（薪资保护贷款计画）申请是必要的」。

指导方针提到：「一家拥有相当规模市值且有管道在资本市场筹资的上市公司，不太可能以诚实信用提供所需证明，这类公司应准备好向小型企业署出示证明的依据。」

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）21日警告，利用这项纾困计画漏洞申请贷款的公司将面临「后果」。

© 2020 AFP