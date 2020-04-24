大哥染疫病逝 华伦遗憾：临终没有家人陪

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（法新社华盛顿23日电） 美国民主党籍前总统参选人华伦（Elizabeth Warren）今天表示，她的大哥罹患2019 冠状病毒疾病（COVID-19），已撒手人寰。

华伦对大哥赫林（Don Reed Herring）病逝感到万分遗憾，因为大哥临终时，家人无法在旁陪伴，甚至没有丧礼。

根据美国媒体，86岁的赫林约3周前采检2019冠状病毒疾病验出阳性反应，21日晚间在奥克拉荷马州辞世。

根据华伦推文内容，赫林19岁那年加入美国空军，职涯几乎都在从军，也曾打过越战。

华伦推文写道：「得知没有家人握着他的手，或再说一次『我爱你』，我们这些深爱他的人也无法举行丧礼让彼此紧紧相依，真的很难受。」

「他风趣迷人，是个天生的领导者。」

全球许多人都和华伦有着相同遭遇：他们的家人罹患2019冠状病毒疾病，却无法在家人临终时陪侍病榻，或因为担心传染，无法举行像样的丧礼来为挚爱送终。

70岁的华伦在民主党总统初选中声势一度领先，后来因为支持率持续低迷，上个月宣布退出初选。

先前未曾提及大哥健康情况的华伦，曾批评总统川普对这波疫情危机的因应作为。（译者：李佩珊/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP