女性买太久应改派男性购物？大阪市长防疫建议挨批

广告 继续浏览后续

（法新社东京24日电） 日本大阪市长松井一郎建议在疫情期间派男性外出购买日用品，因为女性买东西优柔寡断，「花的时间很长」。此言一出随即引发批评声浪。

鉴于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，日本先前宣布进入紧急状态，部分地区居民被要求少外出购物，家中指派一人采买生活必需品即可，以减少人群接触。

共同社报导，56岁的松井一郎昨天告诉媒体，男性应负责买东西，因为女性会「买很久，她们会逛来逛去，犹豫东犹豫西」。

他还说：「告诉男性要买什么，他们会拿了就走，因此我认为，最好由他们外出购物，可减少人群接触。」

面对记者质疑，松井一郎承认他的话可能会被视为跟不上时代，但他也说，他家中的状况确实是如此。

松井一郎此话一出，引发网友严厉批评。有推特用户指控他「不尊重女性，也不尊重男性」，还有人说他的言论「充满对女性的偏见」，并说「也有男性优柔寡断，女性敏捷果决」。

另一名推特用户说：「他认为大家都喜欢花时间买东西吗？他们是在思考菜单和价格。」

不过也有一些人支持松井一郎的看法。

有网友说：「没错，年长的太太们尤其爱聊天，根本不是在买东西。」

© 2020 AFP