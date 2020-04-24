斋月遇上新冠肺炎 防疫与信仰孰轻孰重看法不一

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（法新社雅加达24日电） 受新冠肺炎疫情影响，全球穆斯林今天在防疫限制措施下展开斋月，有信徒对于不能前往清真寺祷告表示谅解，但部分国家的伊斯兰宗教组织对防疫影响斋月活动持反对态度。

今年的斋月，许多穆斯林为主的国家因应疫情，在为期一个月的斋月期间祭出广泛限制措施，包括禁止在清真寺祈祷，也不能在黄昏时与亲友群聚一起吃「开斋饭」。

穆斯林大国印尼的国家宗教组织号召信徒待在家，印尼家庭主妇法梅拉（Fitria Famela）说：「不能去清真寺，好失望，但又能如何呢，世界不一样了。」

亚洲拥有近10亿的穆斯林人口，但一些亚洲宗教领袖认为当局对2019冠状病毒疾病（COVID-19）扩散的风险恐惧过甚。

印尼民风保守的亚齐省（Aceh）最高伊斯兰组织公开反对国家这项「待在家」的要求，数千名信徒昨天在亚齐省省会大亚齐（Banda Aceh）出席晚祷，尽管人群比平常少。

参加者瑞斯基亚（Cut Fitrah Riskiah）说：「我不担心，因为我有戴口罩以及保持距离。」

亚洲各地近几周来的感染潮，凸显大规模宗教聚会的威胁，这些感染潮分别与马来西亚、巴基斯坦和印度的大量伊斯兰教徒聚会有关。

世界卫生组织（WHO）已经呼吁暂停斋月活动，限缩暴露风险。

但在孟加拉，神职人员也反对会让前往清真寺人数减少的防疫作为；巴基斯坦的清真寺在斋月前夕挤满人，而且信徒们并肩坐着，不太注意社交距离。

马来西亚民风保守的吉兰丹州（Kelantan）最高伊斯兰教长莫哈末苏克里（Mohamad Shukri Mohamad）计划取消公开聚祷以及家庭聚餐，即使这样做会让他无法与6名子女与18名孙子见面。

莫哈末苏克里说：「这是我人生中第一次无法去清真寺。但我只能接受与遵守社交距离规定，以确保性命安全。」

穆斯林在开斋前会前往斋月市集购买在地美食，但前往斋月市集也被禁止。马来西亚人只能转而在所谓的「e市集」上点菜外送到府。

邻国印尼由于担心数以百万计人在斋月将结束时返乡或返回祖居地，导致新冠肺炎病例激增，已禁止民众返乡过开斋节。印尼人口约2亿6000万人。

雅加达居民费柏礼安（Erik Febrian）说，在斋月结束与父母见面前，他仅能透过电脑与远在外地的双亲保持联系。「拜科技之赐，斋月期间我每天可以和双亲影像通话，留意他们的健康。」

© 2020 AFP