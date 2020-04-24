无法想像的悲剧 欧洲染疫死亡人数照护机构占5成

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（法新社哥本哈根23日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，这波全球2019冠状病毒疾病疫情，欧洲长期照护机构发生「无法想像的人类悲剧」，欧洲部分国家染疫不治人数中，照护中心的长者占高达5成。

世卫欧洲区主任克鲁格（Hans Kluge）表示，这种情况令人「深为忧心」。

克鲁格在每周例行记者会上表示，欧洲部分国家的预估数据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例中「高达5成」是住在长期照护机构的长者。

根据WHO提供法新社的数据，截至4月13日止，爱尔兰444起死亡病例中，有245起和长照机构有关，比例达55.2%。

截至4月15日止，法国染疫病故人数中，49.4%和照护中心有关，比利时截至4月16日的4857起死亡病例中，照护中心即占49.1%。

英国最大的代表性长照机构Care England上周表示，根据4月1日以来的部分死亡率估算，英国照护中心恐有高达7500人死于2019冠状病毒疾病，这个数据是官方预估数字的5倍。

国际长照政策网（International Long-Term Care Policy Network）17日表示，媒体根据官方消息来源的报导显示，葡萄牙和西班牙长照机构占染疫死亡病例分别为33%和53%。

克鲁格强调，长期照护机构的运作方式「亟需重新思考和调整」。其中包括优先筛检，并在通报首批病例前，就成立专门处理2019冠状病毒疾病病患的单位。

克鲁格说：「倘若受到妥善照顾，即使本身罹患多种慢性病、身体赢弱的长者也可能康复。」

他说，长照机构的工作人员「经常短缺，薪资不高和没有保障」，并且欠缺可以保护他们及他们所照顾对象的装备。照护中心的长者容易受到病毒的攻击。照护机构必须要有一套感染管控计画。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）22日表示，各国也必须找到方法保护年长者，而不是让他们孤立无援。

「住在照护机构内的许许多多长者，即使在最好的情况下也是独自一个人，对他们来说，过去几周成了恐怖的试炼，不但被进一步隔离，还得时时面临染疫的威胁。」

莱恩指出，长期照护机构必须「非常迅速地」作出反应，在出现感染的第一个迹象时，消灭这种疾病，并强调需要充足的人员配备，以及提供护理人员适当的培训。

© 2020 AFP