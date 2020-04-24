法国科学家：尼古丁可能有助降低COVID-19感染风险

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（法新社巴黎23日电） 法国研究人员指出，尼古丁可能可以保护人们避免感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），打算进一步执行临床实验来研究这种物质是否能用来预防或治疗这种致命疾病。

研究人员在巴黎一座顶尖医院检视343名2019冠状病毒疾病患者，以及139名染疫的轻症患者。

研究人员发现，相较法国总人口吸菸率约35%，这些患者中吸菸的人数很少。

研究共同作者、内科专家阿穆拉（Zahir Amoura）说：「这些人中仅5%为吸菸者。」

这项研究呼应了上个月刊登在「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）的类似研究，内容指出中国1000名感染者中12.6%为吸菸者。根据世界卫生组织（WHO），这个数字远低于中国总人口约占26%的经常吸菸人口。

根据研究共同作者、法国巴斯德研究所（Pasteur Institut）着名神经生物学家尚居（Jean-Pierre Changeux），这项研究的理论在于，尼古丁能附着在细胞受体上，进而阻挡病毒进入细胞或扩散全身。

研究人员正在等待法国卫生当局核准，以执行进一步临床实验。

他们打算在一开始执行研究的巴黎硝石库慈善医院（Pitie-Salpetriere）医疗人员身上黏贴尼古丁贴片，来看看尼古丁贴片是否能帮助他们避免染病。

阿穆拉表示，他们也已申请要在住院患者和加护病房重症患者身上使用这些尼古丁贴片，看看能否减轻患者症状。

研究人员正在深入研究尼古丁是否有助预防体内发生「细胞激素风暴」（cytokine storms），也就是身体免疫系统出现快速过度反应，科学家认为这种现象是造成2019冠状病毒疾病患者死亡的重要因素之一。

不过由于还须执行进一步研究，专家不建议民众学习吸菸，或使用尼古丁贴片作为防疫措施。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP