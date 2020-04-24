疫情冲击经济数据疲软 亚股多收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港24日电） 近日公布的一连串经济数据疲软，加上有报导指出，抗冠状病毒药物「瑞德西韦」（remdesivir）在首次随机临床试验失败，亚洲股市今天收盘大多下跌。

由于许多国家实施严厉封锁措施，部分地区2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染率和死亡率出现下滑迹象。与此同时，外界开始更全面了解经济受疫情影响的程度。

许多国家衡量制造业和服务业活动的采购经理人指数（PMI）不是创数十年来新低，就是跌至历史低点，凸显各国政府在避免大规模严重经济衰退时，所面临的巨大挑战。

美国上周新增440万名劳工申请失业给付，5周内共有超过2600万人递件。

另外，「金融时报」（Financial Times）报导，美国生物制药商吉立亚医药公司（Gilead Sciences Inc）针对抗冠状病毒药物「瑞德西韦」在首次随机临床试验失败。部分分析指出，「瑞德西韦」有望成为抗疫救星。

吉立亚医药公司表示，仍在等待多项试验测试「瑞德西韦」的结果。上述消息打击投资人信心，引发华尔街股市涌现卖压潮，美股3大指数昨天几乎以平盘作收。

亚股跟随美股走势多收黑。东京股市日经225指数终场下跌0.86%，收19262.00点。香港恒生指数下跌0.61%，收23831.33点。

上海综合指数重挫1.06%，收2808.53点。深圳综合指数下挫1.48%，收1736.93点。台北股市下跌0.18%。首尔股市下挫1.34%。新加坡股市下挫0.95%。威灵顿、雅加达和马尼拉股市也全数收黑。

但雪梨股市收涨0.49%。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP