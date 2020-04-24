蓬佩奥：中国可能11月就知新型冠状病毒传人

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（法新社华盛顿23日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，中国可能早在去年11月就知道有新型冠状病毒，重申北京做法不透明的指控。

蓬佩奥在保守派电台主持人欧康纳（Larry O'Connor）访问中说：「大家会想起来，中国政府或许早在11月就知道有首波病例，但肯定在12月中旬前就已知情。」

蓬佩奥说：「他们很慢才向世人确认此事，包括世界卫生组织（WHO）。」

蓬佩奥表示，美国仍希望中国提供更多资讯，包括在中国湖北省武汉市测到的SARS-CoV-2病毒原始样本。引发2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒被命名为SARS-CoV-2。

蓬佩奥说：「保持透明的问题很重要，这不仅是历史事件，以助了解11月、12月和1月发生的情况，甚至到了今日也很重要。」

「这仍在影响我们美国很多人的性命，说真的，攸关全世界。」

中国起初严守病毒资讯，并且拘留披露疫情的吹哨人。官方首度承认出现病例是在去年12月31日，当时武汉有关当局才通报不明肺炎病例，而这波疫情之后演变为全球流行病。

世卫突发卫生事件规划执行主任莱恩（Michael Ryan）表示，世卫1月4日已透过推特首度谈到武汉的情况，隔天就对所有会员国提供「详细资讯」。

美国总统川普政府近来严厉批评中国和世卫，归咎他们没有遏阻疫情，导致全球超过19万人丧命。

批评人士认为，川普本身处理疫情不当，将矛头指向中国和世卫是想转移焦点。川普1月曾吹嘘「我们完全掌控」疫情，但之后美国疫情升温，将近5万人病故，是全球死亡病例最多的国家。

蓬佩奥先前未排除病毒起源于武汉实验室的说法，并要求让国际团队进入调查。

中国驳斥相关指控。先前中国科学家曾说，病毒大概是从武汉一处宰杀野味的市场传到人类身上。

© 2020 AFP