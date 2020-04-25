法网传出再度延期 可能9月27日开赛

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（法新社巴黎24日电） 法国网球公开赛主办单位因未与其他网球协会商议即单方面决定将赛事延至9月20日开打，而遭批评。今天有媒体报导，法网主办单位可能会把比赛再延期一周开打。

法国「巴黎人日报」（Le Parisien）报导，法网现在可能在9月27日开始比赛，而不是9月20日。

法国网球协会（French Tennis Federation）拒绝证实这则报导，但发表声明说：「法国网球协会正与世界职业网球协会（ATP）、世界女子职业网球协会（WTA ）和国际网球总会（ITF）联系，并等候他们确定赛程。」

3月中旬，法国因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行疫情而准备要实施行动限制令，当时法国网球协会宣布，原订5月24日至6月7日举行的法网，将延期到9月20日至10月4日举行。

如果法网赛事真的延到9月27日开打，将是在美国网球公开赛闭幕两周之后。目前美网赛事预定9月13日结束。

原订6月29日至7月12日举行的温布顿网球锦标赛已经取消，这是第二次世界大战以来温网赛事首度取消。（译者：陈彦钧/核稿：张佑之）

© 2020 AFP