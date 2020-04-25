美航舰舰长为官兵请命遭解职 国会及海军吁复职

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（法新社华盛顿24日电） 美国国防部长艾斯培今天检视一项针对罗斯福号航空母舰上发生新型冠状病毒群聚感染的调查结果。原为舰长的克劳齐上校为官兵安全请命而遭解职，但希望他复职的呼声渐高。

国防部发言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，艾斯培（Mark Esper）已收到海军最高官员关于这项调查的最新口头报告，正等待书面报告，在此之前不会做出任何决定。

但新闻媒体报导，海军部代理部长麦佛逊（James McPherson）及海军军令部长吉尔迪上将（Michael Gilday）已建议让克劳齐（Brett Crozier）复职。

罗斯福号航空母舰（USS Theodore Roosevelt）爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，克劳齐于3月30日撰写电子邮件给海军高层，要求尽快采取靠港疏散及消毒等行动，以免疫情在舰上4800名官兵之间扩大。

4月1日，舰上已有近100人感染，海军部开始疏散舰上官兵，但隔天，时任海军部代理部长莫德里（Thomas Modly）就决定让克劳齐去职，理由是他破坏指挥系统，暴露了美国国防兵力的弱点。

莫德里当时说，克劳齐「在危机中的判断力极差」，制造了「不必要」的恐慌。数日后，莫德里自己因处理此事不当而辞职。

后来，舰上全体官兵接受采检，发现有840人呈病毒阳性反应，包括克劳齐，其中数人住院、一人病故。

在国会，一些议员主张让克劳齐回舰上担任原职，给予艾斯培的压力越来越大。

联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）在声明中表示：「即使克劳齐上校在这场公卫危机之初，在罗斯福号上的行动既激烈又不完美，很明显的是他这么做只是要保护全体官兵。」

史密斯说：「在这种危机时期，克劳齐上校正是我们海军官兵需要的人：一名能激发信心的领袖。」

© 2020 AFP