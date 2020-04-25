自中国进口100万个口罩 加拿大：无法供医护使用

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（法新社蒙特娄24日电） 加拿大从中国进口的100万个KN95口罩未达严格的标准，该国政府表示，这批口罩将无法供给前线对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的医护人员使用。

一名发言人告诉法新社，加拿大公共卫生署（Public Health Agency of Canada）「经查发现约有100万个KN95口罩不符合医疗机构所需的规格」。

这名发言人说：「这些口罩没有发送到各地给前线医护人员，之后会评估用在非医疗场所。」

中国规格的KN95类似于N95口罩，以及欧洲使用的FFP2口罩。

加拿大公共服务与采购部长安南德（Anita Anand）说：「全球大部分的供货都是中国制，而且要将原物料运出该国是极为复杂的事。」

自从2018年12月，中国电信巨擘华为的财务长孟晚舟在加拿大遭逮捕后，加拿大与中国的关系变得十分的僵。

安南德表示，数以百万计呼吸器和N95口罩现在正由公共卫生署仔细检查中。

在此同时，国内口罩和其他医疗用品「正加速」生产，当局本周再与3家加拿大公司签约，以制造1600万个「医疗用口罩」。

通用汽车公司（General Motors）在声明中表示，旗下位于欧夏瓦（Oshawa）的组装工厂将开始每月为加拿大政府生产100万个口罩。

加拿大最大民间部门工会联合会（Unifor）主席狄亚斯（Jerry Dias）表示，他「很高兴」有50名员工「将被召回去」制造口罩。欧夏瓦那座工厂去年12月关闭，约有2000名员工失业。

今年4月初，加拿大收到1000多万个口罩，并宣布再订了总共6000多万个N95口罩。

© 2020 AFP