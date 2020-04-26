伊朗武器禁运期限将届 美吁持续制裁

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（法新社华盛顿25日电） 美国国务卿蓬佩奥今天以伊朗近日发射军用卫星一事，呼吁联合国展延原订今年10月解除的伊朗武器禁运规定。

多国2015年共同签订的伊朗核子协议中，明定伊朗武器禁运规定于2020年10月解除，不过美国在总统川普令下，于2018年片面退出协议。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天透过声明表示：「世界最主要的恐怖主义资助国、最主要的反犹国，不应获准买卖常规武器。」

蓬佩奥说，伊朗22日宣布首枚军用卫星成功进入轨道，证明伊朗太空计画「既不和平，也非全然民用」，与其长久以来的主张背道而驰。

蓬佩奥表示，发射这枚名为「诺尔」（Nour，波斯文有「光」之意）卫星所运用的技术，与发射洲际弹道飞弹所需技术兼容。

蓬佩奥说：「所有爱好和平的国家都必须抵制伊朗发展弹道飞弹力相关技术，约束伊朗危险的飞弹计画。」

他还呼吁欧洲联盟（EU）「制裁从事伊朗飞弹计画的个人和实体」。

美国与伊朗关系日益紧张，上周华府指控宿敌德黑兰在波湾骚扰美舰，总统川普22日在推特上放话，「指示美国海军击毁所有在海上骚扰我方船舰的伊朗炮艇」。

当初宣布成功发射卫星的伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）则回应，若伊朗船只在波斯湾安全受到威胁，德黑兰将不惜摧毁美国军舰。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP