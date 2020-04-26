孩子停课在家做什么 米兰9岁男童设计电玩战病毒

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（法新社米兰25日电） 大多数9岁男孩在疫情期间被关在家里，抗拒各种不同的远距学习，义大利米兰男孩达杜瑞（Lupo Daturi）则是设计一种线上游戏，虚拟对抗2019冠状病毒疾病。

这名小学4年级的学童家住米兰郊区，他利用疫情期间创造一款电子游戏和朋友一起玩。米兰自3月8日起实施封城，居民生活作息必须遵守禁足令。

达杜瑞说：「因为2019冠状病毒疾病，我必须暂停以前所做的各种运动。」

他说：「我不能滑雪、游泳、练空手道等，甚至不能和我的小狗一起到池塘边玩，我就在室内踩踏健身脚踏车。」

达杜瑞下载了一些线上教学课程，准备打造他的线上游戏「Cerba-20」。

达杜瑞的游戏和典型电玩没有两样，都是使用雷射枪「寻找与摧毁」目标，不同的是，达杜瑞把玩家设定为Cerba-20太空船舰长角色，而敌人就是2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

达杜瑞的父亲说：「达杜瑞的老师们也要求他设计一些有用的东西，而不只是游戏而已。」

孩子们在疫情管制期间沉迷电玩，许多父母可能会担心达杜瑞设计电玩的新兴趣，但达杜瑞当律师的母亲并不担心。

达杜瑞的妈妈桑波尼（Francesca Zambonin）指出：「我并不担心，因为我的儿子不是书呆子。」这位44岁母亲只是「感到高兴，因为达杜瑞热衷对自己有益的事情。」

桑波尼说：「达杜瑞发明一个游戏而爆红，这件事让我很开心，因为这会激励他去做更多的事。」（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP