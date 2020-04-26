巴基斯坦疫情升温 总理医界防疫不同调

广告 继续浏览后续

（法新社伊斯兰马巴德25日电） 巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式蒙受不小压力；他曾因为表示巴基斯坦无力负担他国实施的全面性封锁措施，而引发混乱。

伊姆兰汗自己的卫生特别顾问麦萨（Zafar Mirza）谴责群众在斋戒月揭幕这天赶往市集的行为，并恳请民众留在家中。

他告诉记者：「巴基斯坦目前处于关键期，如果不采取预防措施，这种疾病将迅速扩散。」

然而许多民众仍把专家建议当耳边风。27岁青年穆尼卜汗（Muneeb Khan）在药局购物时向法新社表示，自己已经受够了口罩和手套：「我们还要戴多久？我已经厌倦了，现在都看心情，有时戴，有时不戴。」

首都伊斯兰马巴德（Islamabad）清真寺现场朝拜者人群较往年斋戒月首日要少，但其他地方的清真寺普遍忽视维持社交距离的原则，以及年长者不得进入清真寺的禁令。

巴基斯坦医疗系统原本就很紧绷，如今压力渐增，医界一再呼吁政府实施全面封锁措施。

巴基斯坦迄今记录到逾1万2000例冠状病毒确诊病例，256例病殁，但由于采检有限，实际确诊和死亡人数据信恐远高出官方数字。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP