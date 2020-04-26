无视疫情 巴基斯坦民众斋戒月涌入清真寺

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（法新社伊斯兰马巴德25日电） 巴基斯坦今天庆祝伊斯兰教斋戒月（Ramadan）揭开序幕，群众无视当局因2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例增加而呼吁民众留在家中的建议，纷纷涌进清真寺和市集。

总理伊姆兰汗（Imran Khan）因应疫情的方式蒙受不小压力；他曾因为表示巴基斯坦无力负担他国实施的全面性封锁措施，而引发混乱。

他的政府同时屈服于宗教压力，允许民众斋戒月期间在清真寺进行每日例行祈祷和晚间聚众活动，但部分保护措施仍会到位。

巴基斯坦势力庞大的军队则是不甩伊姆兰汗的领导地位，昨天警告民众「未来15天是关键」，呼吁大家在家祈祷。

不过军方的警告遭全国民众当成耳边风。巴基斯坦人口约2亿1500万人，民众往往多代同堂居住在狭小拥挤的空间。

毗邻首都伊斯兰马巴德（Islamabad）的驻军城市拉瓦尔品第（Rawalpindi），当地热门市集挤满数以千计的购物民众，为晚间庆祝一天的斋戒结束的开斋饭采买食物，有些人并未佩戴任何防护装备。

类似的场景也出现在西北部城市白夏瓦（Peshawar ）和东部城市拉合尔（Lahore）。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP