自己失言怪媒体报假新闻 川普开骂：开记者会没意义

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普日前建议患者注射消毒水杀死传染病、引发轩然大波后，今天在社群媒体推特（Twitter）写说，他花时间每天举行2019冠状病毒疾病（COVID-19）简报，根本不值得。

川普似乎一如媒体报导的，在考虑停止举行疫情简报。川普疫情简报是傍晚有线电视新闻的重头戏，有时一讲两个多小时，考虑喊卡可能是气恼记者猛问他疫情因应方式。

川普推文说：「浊流媒体（Lamestream Media、主流媒体的贬称）只问充满敌意的问题，又拒绝正确报导实情或事实，那开白宫新闻记者会又有什么意义呢？」

「他们得到破纪录收视率，美国民众却只接收到假新闻。根本不值得花时间和精力。」

川普两天前一席话让观众惊呆。他说，医师们治疗冠状病毒确诊患者时，或许可替他们体内照射紫外线或注射家用消毒水。

顶尖医学专家和清洁剂制造商立即出面澄清并驳斥川普说法。川普昨天宣称他这席话只是「讽刺话」。

但他昨天将简报限缩至仅仅19分钟，也不接受记者提问。

到了今天，在历经2个多月的50场简报后，白宫的疫情简报就这么完全停摆了。

美国境内有5万3000多人因冠状病毒丧生。

© 2020 AFP