国际奥会委员：巴黎奥运规划已过时

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（法新社巴黎27日电） 国际奥林匹克委员会（IOC）成员、法国前体育部长德律表示，爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，原本为2024年巴黎奥运所做的规划，如今已显得过时。

原是田径选手的德律（Guy Drut）曾先在1972年拿下奥运110公尺跨栏银牌，4年后再在同项比赛摘金。他昨天在替法国新闻台（France Info）撰写的专栏中表示，有必要「重新规划」奥运比赛进行方式，好让活动能更加考量现实情况。

德律写道：「我们目前经历的（疫情）危机，对我们的日常生活、生活方式、经济、劳资契约和选择的社会型态具有长远影响。…在这样的新情境下，奥运和帕运（Paralympic）比赛也无法例外必须重新规划。」

受到疫情影响，国际奥会和主办单位已被迫将今年的东京奥运延后一年举行。但自1996年起担任国际奥会委员的德律直言，延后比赛只是解决问题的冰山一角。

他质问：「因应这场危机，难道只需把比赛日期延后，不需要从经济和组织角度彻底重新思考比赛模式？」

69岁的德律曾在1995至1997年于法国前总统席哈克（Jacques Chirac）任内担任体育部长。他表示：「我们为了争取巴黎主办2024年奥运而规划和采取的美好计画，如今已显得过时，脱离现实。」

「未来的奥运将和过去的奥运截然不同。我们必须接受这点，并一同想像出一个新的模式。」

© 2020 AFP