挪威宣称控制疫情重开小学 部分家长忧心

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（法新社奥斯陆27日电） 挪威当局表示控制住2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，今天让6到10岁学童重返小学。这是朝着逐渐正常化迈出另外一步，但有些家长表达忧心。

挪威在开放幼儿园一周后，今天让6到10岁小学生重返学校，但小学每班减少到最多15名学生。因疫情关系，小学生已在家中进行6周远距学习。

挪威已逐步取消为了对抗疫情散播自3月12日实施的限制措施。

发廊和皮肤科医师也获准重新营业。但许多防疫措施仍然有效，例如禁止体育和文化活动，以及保持社交距离和卫生建议。

挪威总理瑟尔贝克（Erna Solberg）24日表示：「我们不应放松警戒，我们必须努力控制扩散。」

瑟尔贝克说：「如果我们不小心，可能会给其他人造成严重后果。在最坏情况下，我们将不得不再次加强限制。我们必须避免这种情况。」

但是，有些家长认为小学生重返校园为时过早，他们说，自上周重开幼儿园以来，有几名幼儿园工作人员病毒检测呈现阳性。

一名用户在拥有近3万名成员的脸书（Facebook）粉丝专页「我的小孩不应该是2019冠状病毒疾病的实验品」贴文说：「学校重新开放后，如果情况变得更糟，我不会感到意外。」

到26日为止，挪威通报7505起确诊病例和193起死亡病例，住院病例曲线在近几周明显下降。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP