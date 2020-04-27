提姆不认同募资助受疫情影响网球选手

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（法新社维也纳26日电） 2019冠状病毒疾病疫情使职业网球赛事停摆，让选手收入锐减，塞尔维亚籍球王乔科维奇发起资助排名较低的选手度过财务困境，但世界排名第3的奥地利好手提姆不认同这项计画。

乔科维奇（Novak Djokovic）上周宣布与瑞士名将费德瑞（Roger Federer）、西班牙好手「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）合作，募资援助因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）使比赛瘫痪而财务困难的选手。

提姆（Dominic Thiem）接受奥地利报纸访问时针对此事说：「我得凭良心说，没有任何网球选手会必须为生存奋斗，即便是那些排名很低的球员。他们之中没有人会挨饿。」

他谈起自己当年在未来赛的经验，表示感到有「很多很多球员并未把这项运动放在一切其他事情之上，也未拿出专业的态度」。

提姆说：「我实在看不出来，我为什么得给这些球员钱。」

他说：「我宁愿把钱给真正有需要的人或机构。」

乔科维奇提出的这项计画将募集300万美元到450万美元基金，这些钱的来源是顶尖球员的奖金，

提姆说：「我们顶尖选手没有人平白无故获得任何东西，全都是靠自己奋斗力争上游。」

他说：「任何工作都无法保证能有成就，并赚进许多钱，这就是我对这件事的看法。」

© 2020 AFP