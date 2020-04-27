支持拜登竞逐白宫大位 裴洛西：他是理智之声

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（法新社华盛顿27日电） 几乎笃定成为美国民主党总统候选人的拜登，今天获得同党籍众议院议长裴洛西背书。裴洛西并赞誉拜登是「理智之声」，有能力带领美国走出这波冠状病毒疫情危机。

裴洛西（Nancy Pelosi）是最新一位正式支持拜登（Joe Biden）竞逐白宫的重要民主党员。预计拜登将在11月的总统大选对决共和党籍现任总统川普。

裴洛西今天透过预录讯息表示：「今天我很荣幸能支持拜登成为美国总统，因为他会成为一位非凡的总统。」

拜登曾担任前总统欧巴马的副手。在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致全美多数地区被封锁前，拜登已在一系列初选取得决定性胜利，成为民主党预定总统提名人。

佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）等拜登的主要初选对手都已退出选战，并替拜登背书。欧巴马也表态支持拜登。

裴洛西在声明中也赞誉拜登是位「富同理心、有风度和勇气」的男性，还是「一名谦逊的领袖，会寻求科学专门知识，并有信心基于专业采取行动」。

裴洛西表示：「在我们面对冠状病毒的同时，拜登代表理智与韧性的声音，握有领导我们走出这波危机的清楚路线。」（译者：杨昭彦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP