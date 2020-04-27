疫情趋缓市场弥漫乐观情绪 亚股多收涨

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（法新社香港27日综合外电报导）几个受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的国家病死率下降，部分国家领导人加紧脚步计划重启经济，激励亚洲股市今天收盘大多上涨。

交易者也密切关注本周即将登场的多家主要央行决策会议，希望各国能祭出进一步财政支援措施，来抵销疫情大流行带来的冲击。疫情预料会使全球经济陷入衰退。

疫情全球扩散，已造成近300万例确诊，超过20万5000人不治。不过，欧洲几个疫情重灾国的死亡与确诊病例增幅趋缓，为市场注入部分迫切需要的乐观情绪。部分投资人认为，疫情可能已过高峰。

有鉴于疫情相对趋缓，部分国家政府开始松绑封锁措施。各国为防疫实施封锁，全球因此有半数民众待在家中隔离。

义大利将允许批发商和餐厅于5月4日复工；西班牙自3月中旬以来，首度允许儿童暂时外出；瑞士理发店、花店与花市今天恢复营业。

投资人乐见上述疫情进展。东京股市收盘上涨2.71%。香港股市上涨1.88%，上海股市上涨0.25%，台北股市大涨2.13%，雪梨股市上涨1.50%，首尔股市上涨1.79%。新加坡股市收涨1.24%。

但马尼拉和威灵顿股市终场分别下跌0.27%和0.25%。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP