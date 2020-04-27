美禁足令渐放宽 NBA部分训练设施拟恢复开放

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶26日电） 美国部分州和城市因2019冠状病毒疾病疫情实施的居家禁足令近日陆续放宽，美国职篮NBA球队训练设施据传5月1日将在部分解禁地区恢复开放，让球员得以进行个人训练。

运动频道ESPN引述不具名消息人士报导，球队仍不得进行团体训练或其他活动。

亚特兰大老鹰队所在的乔治亚州和奥克拉荷马雷霆队所在的奥克拉荷马州，5月1日起将开放球员在安全和控管环境下健身训练。

不过根据报导，尽管训练设施将恢复开放，也不代表这能反映出NBA这个球季复赛的新时程表。犹他爵士队中锋戈贝尔（Rudy Gobert）确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，NBA随即于3月12日宣布停赛至今。

NBA各队所在的多数地区仍实施较严格的限制措施，因此联盟告诉各队，联盟将为无法前往球队设施报到地区的球员设法找到替代训练计画。

由于许多NBA球员不见得会长期待在他们所属球队的城市里，因此设施恢复开放的NBA球团可能会允许对手球队的球员在一定限制下，使用他们的健身房进行个人健身训练。

由于乔治亚州许多企业过去几天已陆续复工，有些球员曾探询前往亚特兰大健身房训练的可能性，不过球团总经理们不赞同。

根据ESPN，由于医务人员对企业复工一事抱持反对态度，因此部分球队总经理担心训练设施恢复开放的安全性。（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP