多国封锁禁令将松绑 联合国吁让劳工安全复工

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（法新社日内瓦28日电） 联合国的国际劳工组织今天指出，部分国家开始放宽封锁禁令，政府和雇主须准备好工作环境，确保员工能安全返回职场，以防2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情复发。

国际劳工组织（International Labour Organization）今天发布最新研究报告，强调确保工作场所符合严格的职安及卫生标准，才让员工回到工作岗位的重要性，以便将暴露于新型冠状病毒的可能性降至最低。

国际劳工组织发布声明说：「没有这类防控措施，各国将面临相当真实的疫情复发风险。」

数个欧洲国家即将逐步收回封锁禁令，在上个月开始松绑防疫措施的中国当局，已经担忧第2波疫情即将席卷而来。

国际劳工组织今天公布的报告说，藉由实施一系列防疫措施，雇主可将职场染疫风险降到最低。

报告指出，风险防控措施应特别符合抗疫前线人员的需求，诸如医护人员和食品零售业员工等，但强调其他职场也需要因应疫情威胁的策略。

报告还提到，雇主应绘制危险地区示意图，并针对所有作业程序评估感染风险，且复工后应该持续进行这类评估。

他们也应该采取适用于各行各业的风险防控措施，包括立即减少员工、包商、顾客与访客之间的肢体互动，并改善通风设备、经常清洁物体表面，以及向有需要的员工提供防护装备。

国际劳工组织的安全与卫生专家阿齐（Manal Azzi ）表示，或许最重要的是提醒民众遵守基本卫生规定，像是常洗手、打喷嚏和咳嗽时遮住口鼻，以及与他人保持适当距离。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP