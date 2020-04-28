妻子失踪18个月 挪威富豪涉嫌谋杀被捕

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（法新社奥斯陆28日电） 挪威富豪哈根（Tom Hagen）的妻子18个月前失踪，当时据信遭绑架，但这宗让北欧国家人心惶惶的悬案如今案情大逆转，挪威警方今天表示，哈根因涉嫌犯下谋杀罪遭逮捕。

警察局长厄于斯特瑟（Ida Melbo Oystese）在记者会上表示，现年70岁的哈根因涉嫌「谋杀或谋杀从犯」罪名，于今天外出工作时被捕。

哈根的妻子法珂维科（Anne-Elisabeth Falkevik）2018年10月31日在挪威首都奥斯陆（Oslo）以东的勒伦斯科格（Lorenskog）自宅失踪。当时在场场找到一张字迹潦草、要求900万欧元（约新台币2亿9255万元）赎金的字条，还要求以加密货币门罗币（Monero）支付。

透过数位平台与涉嫌参与绑架者展开零星接触后，初步推估法珂维科是遭歹徒绑架的受害者。

然而，警方于去年6月重新评估线索，并开始调查这是否为一桩以绑架为幌子的谋杀案。

根据Kapital杂志，哈根的资产在挪威排名第164，2019年估计净资产高达1.83亿美元（约新台币55亿元）。

警方没有提供任何具体证据佐证他们对哈根可能动机的怀疑与揣测，但警方表示，本案「存在明显预谋误导的各种痕迹」。

至于警方认为哈根在本案扮演的确切角色、是否有共犯以及如今推定已遇害法珂维科的下落等，仍是谜团重重。警方表示，他们尚未侦讯嫌犯哈根。

© 2020 AFP