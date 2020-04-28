疫情出现降温趋势 欧洲多国逐步解封

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎27日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球多月，欧美几个重灾区疫情缓解，正逐步松绑防疫限制措施，以下为总整理。

● 义大利

义大利3月10日成为第一个实施限制规范的欧洲国家，4月27日起，部分建造工人以及工业机械、汽车、精品工厂的劳工，得以重返工作岗位。

5月4日起，民众可以至公园散步运动，若遵守社交距离并配戴口罩的话可探望亲戚；同一天，餐厅可以做外卖生意；6月1日起餐厅内用、理发厅都可重启；9月学校复课。

● 西班牙

西班牙3月14日起实施的限制措施堪称全球数一数二严格；当局4月26日开始允许孩童在1名家长陪同下外出；5月2日起开放民众外出运动散步。

● 德国

德国3月16日实施第一批限制措施，4月20日开始允许部分规模较小的店家重新营业；5月4日部分学童将重返校园，从年级最高的开始。酒吧、餐厅、文化中心、游戏运动场所持续关闭。体育场馆演唱会馆8月31日前都不会开放。

德国计划逐步恢复正常。搭乘公共运输、部分地区出入商家都必须配戴口罩。

● 比利时

当地多数企业将于5月11日重新开张，学校从5月18 日恢复上课。餐厅最早6月8日营业，但咖啡厅和酒吧重启时程未定。5月4日起，在当地搭乘公共运输系统必须配戴口罩。

● 奥地利

奥地利小型店铺、园艺、五金行于4月中旬重新开张；规模较大商店下个星期恢复营业；餐厅预料5月中旬开店；学童5月4日起将逐步重返校园。

● 法国

巴黎当局3月17日开始封城，将于5月11日开始解封。学校将分梯次开放，但咖啡厅、戏院目前仍继续关闭，演唱会、体育活动同样遭禁。

● 斯堪的那维亚国家

丹麦和挪威仅实施部分限制措施，成为首批解封的欧洲国家之列。

丹麦学童4月15日率先重回教室；瑞典则实施佛系防疫措施，完全没有任何限制，学校餐厅照常营业。

约翰霍普金斯大学最新数据显示，丹麦确诊总数来到8896例，死亡数427；挪威7599例确诊，205人病故；瑞典1万8926例确诊，2274人丧生。

© 2020 AFP