研究：放宽抗疫封城措施 美多数州检验量能仍不足

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（法新社华盛顿27日电） 尽管美国抗疫近来有所进展，但根据哈佛研究人员和医药新闻网站Stat的分析显示，若5月1日起放宽居家禁足令，美国多数州现有2019 冠状病毒疾病检测量能将不足以因应。

这项结果和美国总统川普的立场相抵触。川普认为，美国历经多月摸索已经赶上进度，目前「在检测方面表现不错」。

根据这项分析，实际上，美国只有19个州在松绑封城措施上已经准备好了，其中包括阿拉斯加和蒙大拿这两个相对没传出什么疫情的州。

另外31个州和哥伦比亚特区的进度则是远远落后。例如这波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾区的纽约州，每日检测量能必须达到13万和15万5000件之间，这个数字远高于4月中旬左右的平均每日2万件。

还有本周恢复开放部分非民生必要商业活动的乔治亚州，每日检测量能不足约5000件。

哈佛团队预估，美国若要安全地重新恢复经济活动，检验量能必须达到每日50万件的目标。这个哈佛研究团队采用美国疾病管制暨预防中心（Centers for Disease Control and Prevention）参考的洛萨拉摩斯国家实验所（Los Alamos National Laboratory）模型。

哈佛全球卫生机构（Harvard Global Health Institute）主任吉哈（Ashish Jha）表示，这并非全然是坏消息，因为检测数量已经稳定增加，根据「冠状病毒疾病追踪专案」（The COVID Tracking Project），25日通报检验件数达30万件，26日达25万6000件。

吉哈在推特发文表示：「检测进度已经停滞很久。现在终于有突破。4天的趋势带给我希望，我们或许已经有所进展…倘若我们可以再加快速度，我们可以更安全地松绑社交距离限制。」

© 2020 AFP