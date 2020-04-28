研究：新型冠状病毒危险并发症 发生血栓机率高

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（法新社华盛顿27日电） 41岁的美国百老汇男星兼电视演员尼克柯戴罗（Nick Cordero）感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），在加护病房待了近3周，最后医师们不得不截除他的右腿。

尼克柯戴罗的血流因血凝块而受阻，这是2019冠状病毒疾病另一项危险的并发症，已在中国、欧洲及美国的第一线报告中陆续出现。

可以肯定的是，加护病房患者之中，会基于不同原因出现所谓「血栓事件」，但在2019冠状病毒疾病患者身上的发生率远高于其他预期。

纽约大学朗格尼医院（NYU Langone Hospital）重症照护医师布罗斯纳汉（Shari Brosnahan）告诉法新社：「我在加护病房曾有一些40岁的患者，他们手指里有血块，看起来像是要截掉，但除了病毒之外，没别的原因需要截掉手指。」

这些患者中，有一人的双脚和双手都苦于血流缺乏，布罗斯纳汉预料截肢在所难免，否则血管会严重受损，最后四肢末端自行脱落。

血块的存在不只是对四肢危险而已，还可能进入肺部、心脏或脑部，造成致命肺栓塞、心脏病及中风。

「血栓形成研究」（Thrombosis Research）期刊近期刊登一份来自荷兰的报告，研究员发现184名2019冠状病毒疾病患者中，有31%患有血栓并发症，就算截肢等极端情况很罕见，这也是「非常高」的数字。

纽约长老会医院（New York-Presbyterian Hospital）医师比克德利（Behnood Bikdeli）组织一群国际专家研究这个议题，结果刊登在「美国心脏病学会期刊」（JACC）。

比克德利说，专家发现，2019冠状病毒疾病患者发生血栓的风险很高，可能需要预防性地接受血液稀释剂，甚至在进行成像测试之前就要这么做。

专家们尚未完全厘清确切原因，但比克德利提出几点可能的解释。

首先，症状严重的2019冠状病毒疾病患者通常也患有心脏或肺部潜在疾病，而这些疾病本身的血凝块发生机率就比较高。

其次，接受重症照护会让患者更易形成血凝块，因为他们长期待着不动，这就是为什么专家鼓励大家在长程班机上多多伸展活动。

现在也已知道，2019冠状病毒疾病与称为「细胞激素风暴」（cytokine storm）的异常免疫反应有关，一些研究显示，这种异常反应也与血凝块发生机率较高有关。

此外，新型冠状病毒本身也可能造成血凝，这在其他病毒引发的疾病中已有先例。

医学期刊「刺胳针」（The Lancet）上周发表一份报告提到，病毒可感染器官及血管的细胞内层，或称内皮细胞层（endothelium）。理论上，这种现象也可能会干扰凝血过程。

© 2020 AFP