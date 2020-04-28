移除苏联名将雕像 布拉格市长传受威胁接受警方保护

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（法新社布拉格27日电） 捷克首都布拉格市长贺瑞普今天说自己正接受警方保护，但对于捷克媒体报导他因为移除前苏联元帅科涅夫的雕像而被俄罗斯针对一事，贺瑞普并未证实。

贺瑞普（Zdenek Hrib）本月稍早与莫斯科当局有摩擦，起因是在他的执掌下，布拉格移除一座冷战时期向苏联名将科涅夫（Ivan Konev）致敬的雕像。这件事情被俄国外交官称为「不友善」之举。

尽管在俄国被捧为英雄，但许多捷克人将前苏联元帅科涅夫视为苏联时代压迫的象徵。

贺瑞普今天向俄国独立电台莫斯科回声电台（Echo of Moscow）表示：「这项保护纯粹是捷克警方的决定，这是他们的决定，我无法对背后的原因发表评论。」

捷克「尊重」（Respekt）周刊宣称，一名持外交护照的俄国公民近来携带可以做为生化武器的蓖麻毒素抵达布拉格。

根据捷克媒体Denik N报导，捷克外交部长派提塞克（Tomas Petricek）已向俄国大使兹梅亚夫斯基（Alexander Zmeyevsky）提及这项讯息，兹梅亚夫斯基被警告不要对捷克政治人物采取任何行动。

捷克警方和政府官员拒绝就此事发表评论；克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在莫斯科向媒体表示，捷克「尊重」周刊报导的说法是不实消息。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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