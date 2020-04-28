美国新增死亡病例1303起 确诊病例逼近一百万

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（法新社华盛顿27日电） 根据约翰霍普金斯大学今晚最新统计数据，美国过去24小时内2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情新增1303起死亡病例，确诊病例总数逼近100万例。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）截至台北时间上午8时30分的统计数据，美国死亡病例累计达5万6144例，确诊感染病例达98万7022例，康复人数至少11万1109人。

根据统计数据，过去24小时内死亡人数1303人，和26日的1330相差不远，但和25日的2494人相比，则是大幅滑降。

美国越来越多州今天开始解除封城令，不过，官员表示，在住院率仍居高不下的情况下，纽约目前不急着松绑。

随着科罗拉多州、密西西比州、明尼苏达州、蒙大拿州和田纳西州等州加入松绑抗疫管制措施之际，纽约州长古莫（Andrew Cuomo）表示，他准备延长疫情严重地区的禁足措施。

纽约是美国疫情重灾区，死亡病例超过1万7300例，累计确诊近29万2000例。

美国总统川普表示，他希望看到很多学校能在本学年结束前恢复上课。他告诉记者：「即使时间非常短。我还是认为很好。」

© 2020 AFP