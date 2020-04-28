美国航空推新防疫措施 空服员5月1日起戴口罩

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（法新社华盛顿27日电） 美国航空公司今天宣布，国内与区域班机的空服员将开始戴口罩，以防止新型冠状病毒传播。

美国航空公司（American Airlines Inc.）发表声明说，除了5月1日起生效的口罩政策外，美国航空也将向乘客提供防护性装备。此外，美国航空也宣布将加强清洁与消毒。

声明说：「5月初起，美国航空将开始向顾客发放消毒湿纸巾或干洗手凝露与口罩。只要供应量与作业情况允许，之后将扩及所有航班。」

美国空中服务员工会（Association of Flight Attendants-CWA）主席尼尔森（Sara Nelson）昨天发布推文，批评美国航班卫生措施松散。

尼尔森上传照片，显示一架班机坐满乘客，但大家都没有维持安全的社交距离，有许多人也没有戴口罩。

尼尔森写道：「真是够了！这是今天在4小时航班上的状况，这样真的不行。」尼尔森敦促联邦卫生与交通部门规定在机场与飞机上必须戴口罩。

另一家业者联合航空公司（United Air Lines Inc.）说，虽然要求所有人员上机时戴口罩，但没有强制规定乘客配戴。（译者：张晓雯/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP